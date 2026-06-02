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Mulher detida por tráfico de droga fica em prisão preventiva

Por: Inês Ribeiro 02 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma mulher de 39 anos foi detida no dia 28 de maio por tráfico de estupefacientes no concelho de Salvaterra de Magos, na sequência de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, da GNR. Presente a primeiro interrogatório judicial no passado dia 1 de junho, foi-lhe aplicada prisão preventiva.

A detenção resultou do cumprimento de um mandado de busca e detenção domiciliária e de um mandado de busca não domiciliária, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

No decorrer das buscas foram apreendidas 215 doses de haxixe e 110 doses de cocaína, bem como três balanças de precisão, 25 sacos herméticos de pequenas dimensões e 700 euros em numerário, material indicativo de uma atividade de tráfico organizada.

Da operação resultou ainda a sinalização de três menores à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Salvaterra de Magos.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Marinhais, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Coruche, da Secção Cinotécnica do Destacamento de Intervenção de Santarém e da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém.

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