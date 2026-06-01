Homem de 36 anos em prisão preventiva por violência doméstica

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Um homem de 36 anos foi detido por violência doméstica, no passado dia 28 de maio, em Pernes, no concelho de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Pernes, com o apoio do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), na sequência de uma denúncia.

Segundo a GNR, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde procederam à detenção em flagrante delito do suspeito, tendo sido apurado que exercia alegadamente violência física e psicológica sobre a companheira, de 34 anos.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia seguinte, 29 de maio, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público, cuja denúncia constitui uma responsabilidade coletiva.