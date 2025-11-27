CUF Santarém assinala 10 anos com investimento de 10 milhões e reforço tecnológico (c/fotos)

Imprimir

O Hospital CUF Santarém assinalou esta quinta-feira, dia 27 de novembro, uma década de atividade com a apresentação pública das recentes obras de expansão e requalificação, que totalizaram um investimento superior a 10 milhões de euros. A visita institucional contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, da vereadora com o pelouro da Saúde, Teresa Ferreira, e do Presidente da União de Freguesias da cidade de Santarém, Alfredo Amante.

A intervenção permitiu aumentar a capacidade de resposta do hospital e reforçar as condições de segurança, conforto e modernização tecnológica. Entre as principais melhorias estão novos gabinetes de consulta, áreas ampliadas para exames especiais, nomeadamente endoscopia e colonoscopia, e a criação de uma zona renovada para admissão cirúrgica, que possibilita procedimentos de maior complexidade, mantendo os padrões de segurança clínica.

Durante a visita, João Teixeira Leite destacou o papel da CUF no reforço da oferta de cuidados de saúde no concelho e sublinhou o seu contributo para a resposta global na área da saúde.

“Celebrar uma década de presença da CUF em Santarém é reconhecer um percurso de confiança, qualidade e constante investimento no bem-estar das pessoas. A CUF tornou-se um parceiro essencial, contribuindo para uma cidade mais moderna, coesa e com melhores respostas. O município mantém total disponibilidade para continuar este trabalho conjunto”, afirmou o autarca.

O presidente do município salientou ainda a importância da articulação entre instituições públicas e privadas, lembrando que o objetivo comum deve ser garantir acesso, qualidade e proximidade na prestação de cuidados.

De acordo com Pedro Bastos, administrador do Hospital CUF Santarém, os investimentos realizados na última década já ultrapassam os 31 milhões de euros. “Cuidar da saúde da população de Santarém foi o compromisso que assumimos desde o primeiro dia e continua a ser a nossa responsabilidade diária”, referiu.

Nos últimos dez anos, o hospital respondeu às necessidades de 180 mil pessoas, o que contabiliza mais de um milhão de consultas, 500 mil exames, 30 mil cirurgias, 50 mil internamentos e 150 mil episódios de urgência.

Um dos destaques da requalificação é o reforço da área de Imagiologia. O hospital passou a dispor de novos equipamentos de TAC, Ressonância Magnética e Raio-X de última geração. A nova TAC é a primeira na Europa a integrar tecnologia baseada em inteligência artificial para otimização do diagnóstico, permitindo maior precisão na análise de lesões e patologias.

A expansão incluiu também a abertura do Hospital de Dia Oncológico, tornando a CUF Santarém no único hospital privado do distrito a oferecer este tipo de resposta. O espaço permite a administração de tratamentos oncológicos sem internamento, num ambiente acompanhado por equipas especializadas.

Além disso, a CUF reforçou a presença na cidade com a abertura recente de uma clínica dedicada à Medicina Dentária, articulada com o hospital para garantir cuidados de saúde oral diferenciados.