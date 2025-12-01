Comunidade Cristã de Almeirim festeja 78 anos

Imprimir

A Comunidade Cristã de Almeirim assinalou, no dia 30, os 78 anos com uma cerimónia especial resultante de uma sucessão dinâmica de e entre gerações.



Sublinha a Comunidade que “a construção do nosso percurso histórico como comunidade Cristã continua a desenhar-se com a celebração de mais um aniversário. Agradecemos a Deus tudo o que por sua graça nos tem dado . Agradecemos a todos os irmãos que com a sua vida e presença continuam a escrever esta história. Agradecemos à cidade de Almeirim pelo respeito, estima e consideração que nos demonstram diariamente.”