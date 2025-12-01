Shopping cart

PARA HOJE / 1.DEZ

Por: Redação 01 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura


Temos de aprender a ouvir a voz de Deus, tanto na nossa vida interior como na exterior: na vida interior pela leitura das moções do Espírito que sinto em mim, pelos toques de Deus que experimento na oração, na escuta da palavra; na vida exterior pela leitura dos acontecimentos, pelo suceder da história, pelos sinais dos tempos. É deste modo, pelo discernimento de sinais interiores e de sinais exteriores, que vou descobrindo o que Deus me quer dizer.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

