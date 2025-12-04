Shopping cart

Região

Câmara de Salvaterra cria Rede Municipal de Apoio a Cuidadores Informais no concelho

Por: Redação 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos está a trabalhar na elaboração de um plano para a implementação de uma Rede Municipal de Apoio a Cuidadores Informais.

Entre os objetivos estão a promoção do bem-estar, o reconhecimento e a capacitação dos cuidadores informais que existem no concelho, promovendo a sua identificação e caracterização, a criação uma rede de apoio técnico e comunitário, a capacitação através de ações formativas e grupos de partilha. Promover o descanso e o autocuidado do cuidador, melhorar a articulação entre saúde, ação social e entidades de apoio e sensibilizar a comunidade para o papel social dos cuidadores informais são também objetivos específicos deste plano.

Entre as atividades a desenvolver destaque para a criação de um Gabinete de Apoio Integrado com encontros regulares dinamizados por técnicos da área social, o desenvolvimento de sessões sobre técnicas de cuidado, saúde mental, direitos e apoios para pessoas cuidadoras e voluntárias, a implementação do Programa “Tempo para Si” com articulação de respostas temporárias de descanso e criação e ativação de uma bolsa de pessoas voluntárias para apoio, além de campanhas e ações públicas de sensibilização e um guia de recursos digitais.

A Câmara Municipal pretende desenvolver esta Rede em parceria com várias entidades locais e regionais.

Nesta primeira fase do projeto, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos pretende recolher contributos da comunidade e das entidades parceiras para a elaboração do projeto final.

