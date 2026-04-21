Concertos nas Comemorações do 25 de abril no concelho de Salvaterra de Magos

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O Município de Salvaterra de Magos assinala o 52.º aniversário do 25 de Abril com um vasto programa, a decorrer até 3 de maio, envolvendo dezenas de iniciativas dirigidas a públicos de todas as idades e distribuídas pelas várias freguesias do concelho.

No dia 23 de abril, pelas 14h00, no âmbito do Dia Mundial do Livro, a Biblioteca Municipal promove a Hora do Conto “O Tesouro”, de Manuel António Pina, uma iniciativa dirigida ao público sénior.

As comemorações do dia 25 de Abril têm início pelas 10h00, no Mercado Diário de Salvaterra de Magos, com o showcooking “Da Tradição à Liberdade”, dinamizado pela Escola Profissional de Salvaterra de Magos, integrado no projeto municipal “Praça ComVida”.

Pela mesma hora, haverá Arruada, Hastear da Bandeira e Hino Nacional com a Banda da Academia de Música Salvaterrense, em frente ao Edifício dos Paços do Concelho.

Segue-se o mini concerto “Sonoridades de Abril” com a Banda da Academia de Música Salvaterrense e a inauguração da exposição “50 Anos das Eleições Democráticas e Livres: Legislativas, Presidenciais e Autárquicas”, no Pátio e no Auditório Municipal da Escola “O Século”, em Salvaterra de Magos.

A Sessão Solene da Assembleia Municipal realiza-se pelas 11h00, no Auditório Municipal Escola “O Século”.

À noite, pelas 21h30, a Capela Real de Salvaterra de Magos recebe o concerto “Carlos Paredes em Cravo”, por Joana Bagulho. Este projeto, iniciado em 2007, apresenta transcrições da obra de Carlos Paredes para cravo, tendo já sido apresentado em diversos concertos em Portugal e no estrangeiro.

No dia 26 de abril, realiza-se a caminhada “Rota da Liberdade”, com cerca de 8 km, com concentração às 09h00 na Praça da República, em Salvaterra de Magos. As inscrições decorrem até 22 de abril, nas Piscinas Municipais, nas Delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge e na Junta de Freguesia do Granho.

Ainda no domingo, pelas 16h00, a Casa do Povo de Muge acolhe o espetáculo “Canções de Abril”, com o cantor FF, acompanhado pela Banda da Sociedade Filarmónica de Muge.

Até 3 de maio terão ainda lugar diversas iniciativas desportivas, recreativas, culturais, gastronómicas e solidárias, promovidas pelas Juntas de Freguesia e pelo movimento associativo do concelho (consultar programa completo em www.cm-salvaterrademagos.pt).