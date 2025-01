Execução da Estratégia Local de Habitação do Concelho de Salvaterra

No âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH), aprovada pelo Município de Salvaterra de Magos, foi assinado no dia 20 de janeiro, no Auditório Municipal “Escola O Século”, o Auto de Consignação entre a Cooperativa NHC-Social e a empresa VeyelCons Lda., vencedora do concurso público, para a realização de obras, nomeadamente de melhoria da eficiência energética, em 31 habitações do Bairro Pinhal da Vila, em Salvaterra de Magos, num total de mais de 800 mil euros, com prazo de execução de um ano.

A Câmara Municipal congratula-se com este investimento, só possível porque se encontra previsto na ELH e porque o financiamento foi aprovado pelo PRR, no âmbito de candidatura formalizada com o apoio técnico-administrativo da autarquia.

Entretanto decorre a empreitada de construção de 12 fogos na Estrada da Lagoa, em Salvaterra de Magos, mais um investimento enquadrado na Estratégia Local de Habitação e realizado no âmbito do Programa 1º Direito do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Em breve terão início os trabalhos para a construção de mais 12 habitações municipais, desta feita na Rua José Domingos Lobo, também em Salvaterra de Magos. Estes dois últimos investimentos ultrapassam os 4 milhões de euros e contam igualmente com o apoio do IHRU/PRR.