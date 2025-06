A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos está a assinalar o seu 40º aniversário

Abriu portas a 10 de junho de 1985 na antiga Escola “O Século”, onde esteve até 2005, passando depois para o edifício do período pombalino, onde se mantem atualmente, localizado na Praça da República, em Salvaterra de Magos.

Para comemorar os 40 anos de atividade da Biblioteca, a Câmara Municipal vai realizar no próximo dia 10 de junho, pelas 15h30, diversas atividades:

– Inauguração da Exposição “Biblioteca Municipal: 40 anos de História com Estória” com momento musical por Laura Macedo e Marcelo Silva

– Lançamento da coletânea “Salvaterra em Poesia: Poemas Vencedores do Concurso de Poesia 2013-2025” – 5º Cadernos de História e Memória

– Bolo de Aniversário

– Sessão de Estórias e apresentação do livro “Sofia e o dia da fotografia” com Sofia Vieira (Aqui Há Gato) com inscrições gratuitas e obrigatórias através do email: bibliotecamunicipal@cm-salvaterrademagos.pt.

– Distribuição gratuita de gelados

A Biblioteca Municipal, juntamente com as bibliotecas do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo e do Mercado de Cultura de Marinhais, integra a Rede de Bibliotecas Públicas e conta com um espólio de mais de 25 mil obras e mais de 6 mil leitores. Possui área de exposições, auditório, postos de acesso à Internet, wireless, sala de leitura para adultos e sala de leitura infantojuvenil. Os serviços prestados pela Biblioteca Municipal são de acesso gratuito.

Ao longo do ano tem estado a ser dinamizadas diferentes iniciativas, tais como atividades com seniores das IPSS’s, Hora do Conto, projeto Biblioteca em Movimento com atividades para crianças e famílias, Concurso de fotografia, Concurso de Poesia, Concurso de leitura, exposições, Feira do Livro, sessões com autores, ilustradores e contadores de histórias, workshops e ateliers.

A Biblioteca tem também vindo a realizar ações de formação e workshops, para todas as idades, no âmbito do Projeto BiblioTICs, com atividades de literacia digital: modelação 3D, realidade virtual e aumentada, criação de APP’s, construção de jogos 2D e 3D, entre outras.

Ao mesmo tempo, integra o projeto do primeiro catálogo coletivo do país da Rede Intermunicipal das Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT), permitindo aos seus leitores – através do site www.riblt.pt – realizarem pedidos de empréstimo de livros de todas as bibliotecas municipais que integram a rede. Este projeto contou com financiamento total por parte do PRR e permitiu ainda equipar as bibliotecas municipais do concelho com novos equipamentos informáticos.

Paralelamente, está disponível nas três bibliotecas o serviço PressReader que permite aos leitores terem acesso, através do Website ou da APP, com as credenciais associadas à rede da Biblioteca, a jornais e revistas dos mais diversos temas, pesquisando por país de origem, língua e categorias.

Mais recentemente, foi lançada a BiblioLED, um serviço de empréstimo gratuito de livros digitais e audiolivros disponibilizado através das bibliotecas municipais que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Com a BiblioLED é possível aceder, de forma gratuita, a livros digitais e audiolivros em qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano. Para utilizar este serviço é necessário estar inscrito na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos e fazer o pedido de conta em https://lt.biblioled.gov.pt/.