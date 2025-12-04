Shopping cart

Sociedade

Mulher assaltada em Almeirim

Por: Redação 04 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Uma mulher de 57 anos foi assaltada por dois homens, pelas 20h, na Rua Angola em Almeirim.

A mulher ainda tentou resistir mas foi agredida ao murro até que lhe foi retirada a mala, onde estava telemóvel, o dinheiro e a carteira onde estava o passaporte.

Foram lançados apelos para, pelo menos encontrar os documentos e isso aconteceu pois a mala foi deixada junto a caixotes do lixo. O dinheiro desapareceu, mas a mulher conseguiu recuperar os documentos.

