Mulher assaltada em Almeirim

Imprimir

Uma mulher de 57 anos foi assaltada por dois homens, pelas 20h, na Rua Angola em Almeirim.



A mulher ainda tentou resistir mas foi agredida ao murro até que lhe foi retirada a mala, onde estava telemóvel, o dinheiro e a carteira onde estava o passaporte.



Foram lançados apelos para, pelo menos encontrar os documentos e isso aconteceu pois a mala foi deixada junto a caixotes do lixo. O dinheiro desapareceu, mas a mulher conseguiu recuperar os documentos.