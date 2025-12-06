“Gostaria de ser designer de moda”

Imprimir

Francisco Yang, aluno do 12.º ano, tem apenas 17 anos, mas já sabe bem o que quer: seguir o mundo da moda. Criou a sua própria marca e sonha ser designer. Em entrevista a O Almeirinense, contou como tudo começou e o que o move neste caminho criativo.

Como surgiu a ideia de criar uma marca?

A ideia de criar uma marca surgiu porque tenho um enorme carinho pelo mundo da moda. O que vemos atualmente na rua é, na minha opinião, “feio” e repetitivo. Não me agrada ver todas as pessoas a vestir o mesmo. A marca não nasceu apenas por motivos monetários, mas também para apoiar a comunidade da moda em Portugal.

Em que fase está? Já há alguns artigos? Quais?

Neste momento, tenho apenas uma t-shirt produzida. É simples, mas agradável aos olhos.

Qual tem sido a reação das pessoas?

As pessoas têm gostado do design, mas queixam-se um pouco do preço, o que percebo perfeitamente. No entanto, é importante sublinhar que estas não são peças de fast fashion. Não somos a Zara — o nosso foco não é produzir em massa, mas sim criar poucas peças com qualidade e produção nacional, o que justifica o preço.

Que peças existem?

Por agora, apenas uma t-shirt branca com o logótipo estampado nas costas.

Já há artigos à venda?

Atualmente não estou a vender. Como estamos a entrar no inverno, não faz muito sentido lançar t-shirts agora. Pretendo começar as vendas em março de 2026.

Quem quiser comprar, como pode fazê-lo?

As pessoas interessadas podem enviar mensagem para o Instagram da marca. Ainda existem duas unidades disponíveis, nos tamanhos S e M. Quem quiser outro tamanho terá de esperar pelo início da primavera.

A ideia é criar o teu próprio negócio?

Como referi antes, não se trata apenas de um negócio. Quero consciencializar as pessoas para os impactos do fast fashion. Este tipo de produção não é benéfico para nós, consumidores, nem para quem fabrica as roupas. Quanto mais compramos, mais alimentamos sistemas de exploração de trabalhadores que recebem pouco ou nada.

O que queres fazer no futuro?

Gostaria de ser designer de moda, mas não em marcas de fast fashion como a Zara ou a Bershka. Se tiver oportunidade, quero continuar com a minha marca e criar peças que reflitam a minha visão. Caso contrário, gostaria de desenhar para marcas de luxo ou de designer, que valorizem a criatividade e a qualidade.