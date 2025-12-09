Despiste na Ponte Salgueiro Maia provoca um ferido

Imprimir

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se na manhã desta terça-feira, dia 9 de dezembro, na Ponte Salgueiro Maia, no sentido Almeirim – Santarém, provocando um ferido leve. No veículo seguiam dois ocupantes, uma mulher de cerca de 50 anos, que sofreu ferimentos ligeiros, e um homem que foi assistido no local.

A vítima foi estabilizada pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim e transportada para o Hospital Distrital de Santarém. O outro ocupante, apesar de ter recebido apoio pré-hospitalar, não necessitou de transporte.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com nove operacionais e quatro meios de socorro. A Guarda Nacional Republicana (GNR) ainda não se encontrava no local durante as primeiras operações de assistência.

A zona do acidente é conhecida pelo elevado número de acidentes, sobretudo em períodos de chuva, devido à formação de lençóis de água, que condicionam a segurança rodoviária.