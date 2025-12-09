HC Os Tigres vence e aproxima-se do Benfica B na classificação

O Hóquei Clube Os Tigres venceu este sábado, dia 6 de dezembro, o Biblioteca IR por 4-3, em jogo da 9.ª jornada do Campeonato Nacional da Segunda Divisão.
A equipa orientada por Luís Cunha somou três pontos importantes e subiu ao 7.º lugar da tabela, ficando agora a apenas um ponto do Benfica B, que ocupa a 6.ª posição.
Os golos dos Tigres foram apontados por Francisco Santos, Martim Joina, Miguel Rodrigues e Afonso Silva, numa partida equilibrada e disputada até ao fim no Pavilhão Alfredo Bento Calado.
Na próxima jornada, os Tigres deslocam-se precisamente ao Pavilhão da Luz, onde vão defrontar o Benfica B.