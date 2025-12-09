Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • HC Os Tigres vence e aproxima-se do Benfica B na classificação
Desporto

HC Os Tigres vence e aproxima-se do Benfica B na classificação

Por: Daniel Cepa 09 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres venceu este sábado, dia 6 de dezembro, o Biblioteca IR por 4-3, em jogo da 9.ª jornada do Campeonato Nacional da Segunda Divisão.

A equipa orientada por Luís Cunha somou três pontos importantes e subiu ao 7.º lugar da tabela, ficando agora a apenas um ponto do Benfica B, que ocupa a 6.ª posição.

Os golos dos Tigres foram apontados por Francisco Santos, Martim Joina, Miguel Rodrigues e Afonso Silva, numa partida equilibrada e disputada até ao fim no Pavilhão Alfredo Bento Calado.

Na próxima jornada, os Tigres deslocam-se precisamente ao Pavilhão da Luz, onde vão defrontar o Benfica B.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdesportoHC Os Tigreshoqueihoquei clube os tigres

Notícias relacionadas

Tauromaquia

João Salgueiro tem novo apoderado

BY-Redação 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Desporto

Paço dos Negros perde e cai para o segundo lugar

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Depressão Bram traz chuva forte e coloca concelho de Almeirim sob aviso amarelo

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2025
Desporto

Taekwondo: Almeirim no campeonato europeu de Sub 21

BY-Redação 8 de Dezembro, 2025
Desporto

Marianos a fundo

BY-Redação 8 de Dezembro, 2025