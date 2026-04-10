ULS Lezíria e IPSantarém unem-se para reforçar formação e saúde académica

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) e o Instituto Politécnico de Santarém formalizaram na quarta-feira, dia 9 de abril, um protocolo de cooperação destinado a fortalecer a formação, a inovação e o bem-estar da comunidade académica.

O acordo foi assinado durante as I Jornadas da ULS Lezíria, que decorreram na Escola Superior Agrária de Santarém, pelos presidentes das duas instituições, João Moutão e Pedro Marques.

A parceria prevê o desenvolvimento conjunto de iniciativas nas áreas da formação, estágios, empreendedorismo e transferência de conhecimento, com o objetivo de responder às necessidades do território e reforçar a qualificação dos estudantes e profissionais.

No âmbito do mesmo protocolo, foi também assinada uma extensão do acordo centrada na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade académica, com particular enfoque na saúde mental dos estudantes. Entre as medidas previstas está a criação de um Gabinete de Saúde e Bem-Estar no IPSantarém, que contará com apoio clínico de proximidade, acompanhamento de situações de vulnerabilidade social e encaminhamento célere para o Serviço Nacional de Saúde.

Segundo as instituições, esta cooperação pretende contribuir para uma resposta mais integrada na área da saúde, ao mesmo tempo que reforça a ligação entre o ensino superior e o sistema de saúde. A iniciativa visa ainda valorizar o território e consolidar Santarém como um polo de articulação entre conhecimento académico e prestação de cuidados de saúde.