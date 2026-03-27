Concentração de pólen elevada nos próximos dias

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A concentração de pólen na atmosfera vai aumentar de forma significativa na próxima semana, prevendo‑se um risco elevado para doentes alérgicos nas regiões do Centro e Sul do país, segundo previsões da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Entre 27 de março e 2 de abril, com o fim do período de chuva, prevê‑se uma subida acentuada da carga polínica no ar. Os níveis serão elevados nas regiões do Centro e Sul de Portugal Continental.

Nas regiões com risco elevado, os pólenes mais predominantes serão os das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira, bem como das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas.

A SPAIC recomenda que as pessoas com alergias — sobretudo rinite, conjuntivite e asma alérgica — adotem medidas preventivas, como evitar atividades prolongadas ao ar livre nos dias de maior concentração, manter janelas fechadas durante as horas críticas e seguir a medicação prescrita.