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Investimento de 119 mil euros reforça segurança e eficiência na ULS Lezíria

Por: Inês Ribeiro 26 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) está a implementar um novo sistema informático de gestão e rastreabilidade de dispositivos médicos, acompanhado por um plano de formação dirigido aos profissionais de saúde. A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança e a eficiência na utilização destes equipamentos nas várias unidades da instituição.

O projeto, financiado pelo programa Alentejo 2030, representa um investimento de cerca de 119 mil euros (com IVA incluído) e está a ser desenvolvido de forma faseada. Nesta fase, a formação decorre na Unidade de Esterilização, considerada central no processo de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo.

Com a introdução deste sistema, será possível assegurar a rastreabilidade completa dos dispositivos, através do registo informatizado de todas as etapas, desde a esterilização até à sua reutilização. A medida vai permitir um maior controlo dos processos e contribuirá para o aumento da segurança clínica.

De acordo com a coordenadora da unidade, a enfermeira Graça Teixeira, a meta passa por garantir que todos os profissionais estejam capacitados para operar o novo sistema até ao final do primeiro semestre de 2026.

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