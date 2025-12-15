Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • DGS alerta para frio e infeções respiratórias e reforça importância da vacinação
Sociedade

DGS alerta para frio e infeções respiratórias e reforça importância da vacinação

Por: Inês Ribeiro 15 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A época gripal teve início mais cedo do que o habitual este ano, o que levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a reforçar as recomendações de prevenção dirigidas à população, em especial aos grupos mais vulneráveis. As autoridades de saúde sublinham a importância da vacinação contra a gripe e a COVID-19, bem como da adoção de medidas simples para minimizar os efeitos do frio e reduzir o risco de infeções respiratórias.

Com a descida das temperaturas, a DGS aconselha a população a manter o corpo adequadamente protegido, recorrendo ao uso de várias camadas de roupa quente, incluindo luvas, cachecol, gorro e calçado apropriado. A hidratação é outro dos aspetos destacados, recomenda-se o consumo regular de água e sopas. Em casa, deve garantir-se um ambiente aquecido e, no exterior, redobrar os cuidados para evitar quedas, sobretudo entre pessoas idosas. Quem sofre de doenças crónicas deve manter uma atenção acrescida ao seu estado de saúde.

No que respeita às infeções respiratórias, a DGS apela, em particular, à vacinação das pessoas com mais de 60 anos e dos indivíduos pertencentes a grupos de risco. Paralelamente, recomenda-se a manutenção de comportamentos preventivos, como a lavagem ou desinfeção frequente das mãos, a adoção da etiqueta respiratória, o arejamento regular dos espaços e o distanciamento físico sempre que possível. O uso de máscara continua a ser aconselhado em locais fechados ou muito frequentados, sobretudo quando existem sintomas respiratórios.

As autoridades de saúde destacam ainda o papel fundamental das entidades locais na proteção da população, apelam à ativação dos planos de contingência já existentes e à articulação com as autoridades competentes.

A DGS reforça que a proteção da saúde pública depende também da atenção e do apoio comunitário e incentiva todos a manterem contacto com familiares, vizinhos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade, ajudando-os a adotar comportamentos preventivos durante este período mais exigente do ano.

Etiquetas Relacionadas:
friogripetemperaturas baixas

Notícias relacionadas

Sociedade

Temperaturas vão baixar em Almeirim até aos 8 graus

BY-Redação 1 de Dezembro, 2025
Sociedade

Proteção Civil alerta para descida acentuada das temperaturas e reforça medidas de segurança

BY-Inês Ribeiro 19 de Novembro, 2025
Sociedade

Gripe aviária: Concelho de Almeirim incluído em área de proteção após foco detetado na Murta

BY-Daniel Cepa 7 de Novembro, 2025
Sociedade

Almeirim sob aviso amarelo devido ao tempo frio

BY-Daniel Cepa 14 de Janeiro, 2025
Sociedade

Temperaturas vão chegar a valores negativos em Almeirim

BY-Daniel Cepa 13 de Janeiro, 2025
Sociedade

Frio está de volta e em força nos próximos dias

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2024