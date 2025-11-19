Proteção Civil alerta para descida acentuada das temperaturas e reforça medidas de segurança

Imprimir

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta quarta-feira, dia 19 de novembro, um aviso à população devido à descida acentuada das temperaturas prevista para os próximos dias. Com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado um período de frio mais intenso, que poderá agravar o desconforto térmico e afetar sobretudo os grupos mais vulneráveis.

Segundo as previsões do IPMA para Almeirim, o frio deverá intensificar-se nos próximos dias, com temperaturas mínimas baixas. Esta quarta-feira registam-se 8 graus de mínima, mas o valor desce para 5 graus na quinta e volta a repetir-se na sexta-feira.

No sábado está prevista uma descida mais acentuada, com a mínima a atingir os 3 graus, voltando aos 5 graus no domingo. As máximas variam entre 15 e 17 graus, mas as noites e madrugadas serão particularmente frias. Para domingo, o IPMA aponta ainda uma probabilidade de precipitação de 35%.

Perante este cenário, a ANEPC aconselha a população a evitar longos períodos ao frio e mudanças bruscas de temperatura, a vestir várias camadas de roupa e a manter as extremidades, como mãos, pés e cabeça, devidamente protegidos.

As autoridades lembram também a importância de ingerir bebidas quentes, prestar atenção aos idosos e às crianças, limitar atividades físicas ao ar livre e garantir que as casas se mantêm aquecidas e ventiladas, sobretudo quando são utilizados equipamentos como lareiras ou braseiras. A Proteção Civil reforça ainda que todos os dispositivos de aquecimento devem ser desligados antes de dormir.

Com a chegada do tempo frio, a ANEPC alerta igualmente para o aumento do risco de incêndios urbanos, muitos deles causados por falhas na rede elétrica, na rede de gás ou pelo uso inadequado de equipamentos de aquecimento. Por isso, recomenda que os aquecedores sejam mantidos afastados de móveis e objetos combustíveis, que não se coloque roupa a secar sobre estes equipamentos e que se confirme sempre se estão desligados antes de sair de casa.

A entidade recorda ainda que não se devem abandonar velas acesas, que se deve evitar a sobrecarga elétrica, que incêndios de origem elétrica nunca devem ser apagados com água e que fogões e esquentadores não devem permanecer ligados na ausência dos moradores. Também as luzes de Natal devem ser desligadas durante a noite.

As autoridades apelam à adoção destas medidas preventivas ao longo dos próximos dias e sublinham que a descida das temperaturas pode agravar riscos para a saúde, especialmente durante a noite.