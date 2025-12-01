Temperaturas vão baixar em Almeirim até aos 8 graus

Imprimir

Dezembro chegou e com ele trouxe nova mudança no estado do tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias tempo, tempo frio em todo o Continente e chuva em algumas regiões do Norte do país. Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo.

No concelho de Almeirim, as temperaturas vão baixar até que na quarta-feira, os termómetros vão chegar os oito graus de minima e 15 de máxima.

As temperaturas mínimas vão descer em todo o país, sendo que a Norte deverão chegar a valores negativos.

Face à mudança no estado do tempo, a Direção Geral da Saúde recomenda medidas preventivas e lembra que há um aumento do risco de doenças respiratórias e agravamento de condições crónicas.

Os cuidados gerais para o inverno estão disponíveis aqui: https://www.dgs.pt/…/cuidados-gerais-para-o-inverno-.aspx.