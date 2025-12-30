Período de frio intenso exige cuidados redobrados com saúde e segurança

Imprimir

Com a aproximação de um período de frio intenso, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) alertam para os riscos associados às baixas temperaturas, que podem favorecer a transmissão de doenças respiratórias e provocar problemas graves de saúde, como enregelamento e hipotermia, podendo mesmo exigir cuidados médicos de emergência.

Para minimizar os riscos, é essencial adotar medidas de proteção tanto dentro de casa como no exterior. É recomendado manter a casa aquecida, com temperatura entre 18ºC e 21ºC, e assegurar que todos os equipamentos de aquecimento, como lareiras e salamandras, estão em boas condições e devidamente ventilados, de forma a evitar a acumulação de gases nocivos. Deve-se também calafetar portas e janelas e ter atenção à limpeza da chaminé das lareiras.

A alimentação e os hábitos pessoais são igualmente importantes. É aconselhável fazer refeições mais frequentes, privilegiando sopas e bebidas quentes, assim como aumentar o consumo de frutas e hortícolas, ricas em vitaminas e antioxidantes. A hidratação deve ser mantida e a pele protegida com cremes hidratantes, especialmente nas mãos, pés, rosto e lábios. O vestuário deve incluir várias camadas, calçado adequado e proteção das extremidades do corpo, como luvas, gorro e cachecol.

A prática de atividade física ao ar livre deve ser mantida, mas com precaução durante períodos de frio intenso. Movimentos leves ajudam a evitar o arrefecimento do corpo, sendo igualmente importante manter-se seco e evitar superfícies geladas, que aumentam o risco de quedas.

Para quem se desloca de automóvel, recomenda-se atenção redobrada à previsão meteorológica e às condições das estradas. É aconselhável levar mantas, alimentos e bebidas quentes e evitar viajar sozinho ou em situações de visibilidade reduzida.

O acompanhamento das previsões meteorológicas e a atenção às necessidades de pessoas mais vulneráveis, como crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem abrigo, são essenciais. Manter contacto com familiares e vizinhos e garantir que todos têm condições para enfrentar o frio são medidas fundamentais para prevenir acidentes e problemas de saúde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Almeirim, o frio intenso mantém-se nos próximos dias, com temperaturas mínimas a variar entre 3ºC e 6ºC e máximas de 15ºC. Para esta terça-feira, dia 30 de dezembro, a previsão aponta para mínimas de 4ºC e máximas de 15ºC e para dia 31, mínimas de 3ºC e máximas de 15ºC. Já no dia 1 de janeiro, as mínimas sobem ligeiramente para 6ºC, mantendo-se as máximas nos 15ºC.