Sociedade

Presépio Vivo: Convite à população

Por: Redação 04 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A CLASS 20, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e Junta de freguesia, organiza no dia 6 janeiro o Presépio Vivo 6.ª Edição.

O evento realiza-se no IVV e é aberto a toda a população que também podem participar como figurantes neste grande evento.

O elenco tem os alunos do Agrupamento de Escolas Almeirim dos cursos de Ação Educativa e de Artes, crianças e monitores da CAF de Almeirim; utentes e professores do CRIAL, Gentes de Almeirim, jovens do grupo de dança da Associação ProAbraçar, Coro da USAL, Coro do Orfeão de Almeirim, Banda Marcial de Almeirim, académicos, pais e professores da CLASS 20, monitores e animais da Escola de Equitação D. Pequenote.

O evento começa às 18h.

