Quarto Quadrante entrega prenda ao primeiro do bebé a nascer em Santarém

O Quarto Quadrante, em parceria com o Jornal O Almeirinense, entregou ao bebé do ano de Santarém um colchão da sua loja, em Almeirim.

Guilherme é o segundo filho de Tiago Januário e Rute Machado, de Rio Maior. O pequeno Gulherme nasceu às 15h25 do dia 2 de janeiro no Hospital Distrital de Santarém com 2,820 kilos.

O colchão é a mais importante peça de mobiliário que temos em casa, mas muitas vezes esquecemo-nos disso. É por isso que no Quarto Quadrante se pergunta com frequência “sabia que o seu colchão tem prazo de validade?”.

Porque na realidade é sobre ele que passamos 2.500 horas por ano! Existem hoje muitos avanços tecnológicos que permitem soluções diversas, quer ao nível do sistema de construção, como dos materiais, e no Quarto Quadrante procuramos a melhor solução para cada caso. Visite as páginas das marcas que representamos e fique a conhecer o que temos para lhe oferecer.



Quarto Quadrante está na Rua Condessa da Junqueira, 96, em Almeirim. Pode ainda contactar pelos números 243 579 698, 912 526 440 ou 912 526 410.



Aqui pode conhecer melhor o Quarto Quadrante.