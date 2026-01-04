Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Quarto Quadrante entrega prenda ao primeiro do bebé a nascer em Santarém
Sociedade

Quarto Quadrante entrega prenda ao primeiro do bebé a nascer em Santarém

Por: Redação 04 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Quarto Quadrante, em parceria com o Jornal O Almeirinense, entregou ao bebé do ano de Santarém um colchão da sua loja, em Almeirim.

Guilherme é o segundo filho de Tiago Januário e Rute Machado, de Rio Maior. O pequeno Gulherme nasceu às 15h25 do dia 2 de janeiro no Hospital Distrital de Santarém com 2,820 kilos.

O colchão é a mais importante peça de mobiliário que temos em casa, mas muitas vezes esquecemo-nos disso. É por isso que no Quarto Quadrante se pergunta com frequência “sabia que o seu colchão tem prazo de validade?”. 

Porque na realidade é sobre ele que passamos 2.500 horas por ano! Existem hoje muitos avanços tecnológicos que permitem soluções diversas, quer ao nível do sistema de construção, como dos materiais, e no Quarto Quadrante procuramos a melhor solução para cada caso. Visite as páginas das marcas que representamos e fique a conhecer o que temos para lhe oferecer.

Quarto Quadrante está na Rua Condessa da Junqueira, 96, em Almeirim. Pode ainda contactar pelos números 243 579 698, 912 526 440 ou 912 526 410.

Aqui pode conhecer melhor o Quarto Quadrante.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimbebé do anohospital santarémquatro quadranterio maior

Notícias relacionadas

Sociedade

Receita das vendas em banca para entregar

BY-Redação 29 de Dezembro, 2025
Sociedade

Dadores de sangue oferecem tv’s para o novo lar

BY-Redação 28 de Dezembro, 2025
Desporto

S. Silvestre 2025: Gustavo do Canto vence em casa

BY-Redação 28 de Dezembro, 2025
Desporto

S. Silvestre: Dorsais entregues este sábado

BY-Redação 26 de Dezembro, 2025
Sociedade

Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Sociedade

Alegada agressão a aluno autista em Almeirim leva mãe a apresentar queixa, escola nega violência

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025