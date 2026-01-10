Shopping cart

Sociedade

Colisão com bicicleta deixa mulher ferida em Fazendas de Almeirim

Por: Daniel Cepa 10 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou ferida na sequência de uma colisão entre a bicicleta em que seguia e um veículo ligeiro de passageiros, na tarde deste sábado, dia 10 de janeiro, em Fazendas de Almeirim.

A vítima foi assistida no local pelas equipas de socorro e posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém, apresentando ferimentos considerados ligeiros.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos quatro operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. O alerta para o acidente foi dado pelas 15h48.

A GNR tomou conta da ocorrência.

