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Sociedade

Descarga elétrica fere trabalhador durante corte de árvore em Almeirim

Por: Daniel Cepa 23 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um trabalhador de uma empresa de serviços de arboricultura ficou ferido, sem gravidade, na manhã deste sábado, dia 23 de maio, no interior de um habitação, na estrada do Vale Peixe, em Almeirim, na sequência da queda de um ramo de uma árvore.

Segundo apurou O Almeirinense, o trabalhador encontrava‑se a proceder ao desbaste de uma árvore de grande porte, localizada junto a uma linha de média tensão. Durante o corte de um dos ramos, este acabou por embater num cabo elétrico, provocando uma descarga elétrica que resultou em ferimentos ligeiros.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Almeirim, que prestaram os primeiros socorros à vítima e procederam ao seu transporte para o Hospital Distrital de Santarém.

A GNR tomou conta da ocorrência. O alerta foi dado pelas 11h44.

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