“Esta vitória é um reconhecimento do percurso, da aprendizagem e da evolução”

O ano de 2025 foi em grande para o piloto almeirinense Afonso Oliveira, que venceu a Taça da Europa FIA de Bajas na categoria SSV, depois de concluída a Baja Portalegre 500. Este triunfo surgiu depois de o jovem já ter conquistado, em setembro do ano passado, o Campeonato de Juniores SSC, em Reguengos. Afonso Oliveira conduziu um Polaris RZR Pro. Agora, depois de receber os troféus na Gala dos Campeões, fala ao jornal O ALMEIRINENSE.

Afonso, como surgiu este gosto pelos carros e pela velocidade?

O meu gosto pelos carros e pela velocidade nasceu em casa e na família. Cresci rodeado por motores, corridas e histórias que os meus pais — ambos ligados ao desporto motorizado, o meu pai como piloto e a minha mãe como navegadora — sempre contaram com entusiasmo. Comecei pelos karts, onde aprendi disciplina, concentração e técnica, mas foi no todo-terreno que descobri o verdadeiro lugar da minha paixão: a adrenalina, a liberdade e o desafio constante de me superar a cada prova. É ali que sinto que nasci para competir.

E como surgiu, em particular, o SSV?

O SSV surgiu como uma descoberta que me cativou desde a primeira corrida. É uma categoria intensa, física e técnica, onde cada decisão, cada curva e cada salto fazem a diferença. Senti, imediatamente, que este era o tipo de corrida que me permitia evoluir, testar os meus limites e sentir a verdadeira ligação com o carro e o terreno. Cada prova é um desafio diferente, e isso faz com que a motivação nunca diminua.

Qual a influência dos pais neste percurso?

A influência dos meus pais foi — e continua a ser — fundamental. Ter crescido com um pai piloto e uma mãe navegadora ensinou-me o valor da experiência, da preparação e do respeito pelo desporto. Eles sabem o que custa, sabem o que é preciso sacrificar e sempre me apoiaram incondicionalmente. Esse suporte deu-me segurança, motivação e confiança para enfrentar todos os desafios do todo-terreno.

O que sente quando está ao volante?

Quando estou ao volante, sinto uma intensidade difícil de explicar. É uma mistura de adrenalina, foco absoluto e liberdade. Tudo acontece muito rápido, mas a mente mantém-se clara e concentrada. Cada metro conta, cada decisão importa, e é nesse momento que me sinto totalmente vivo, ligado ao carro e ao terreno. É onde consigo expressar toda a minha paixão pelo desporto motorizado.

O Afonso conquistou, em outubro, a Taça da Europa de Bajas. Foi um triunfo surpreendente?

Foi um triunfo muito especial, fruto de muito trabalho e dedicação. No ano passado, participei no Campeonato Europeu de Bajas na categoria SSV, classe Auto, e cada prova foi uma aprendizagem valiosa. Conquistar a Taça da Europa com a Santag Racing Team, navegado por Fábio Belo, é a recompensa de todo o esforço coletivo e deixa-me motivado para os próximos desafios.

Afonso, esta vitória surge depois do título de juniores e frente a pilotos bem mais velhos…

Sim, e isso torna tudo ainda mais especial. Ganhar depois do título de juniores e competir com pilotos muito mais experientes mostra que a preparação, a disciplina e a mentalidade são decisivas. Esta vitória é um reconhecimento do percurso, da aprendizagem e da evolução, mas também uma motivação extra para continuar a crescer e a desafiar-me a cada corrida.

Quais os próximos objetivos?

Este ano, vou disputar o Campeonato Nacional de Todo-Terreno (CNTT) na categoria SSV, ao volante de um Polaris RZR Pro R, continuando o projeto com a Santag Racing Team, que vejo como uma verdadeira família. O foco será intenso em treinos e testes, preparando o terreno para o futuro, especialmente com o fim do chassis único FIA e a nova homologação baseada no chassis original. O SSV que vamos utilizar, este ano, é uma aposta estratégica: em 2026 será o carro mais próximo do futuro SSV1, que já venceu o Dakar 2026 na categoria Auto (SSV), mostrando o seu enorme potencial. Vou ainda contar com o experiente navegador Daniel Jordão, cuja sabedoria vai ser essencial neste ano de aprendizagem e crescimento. Estou extremamente entusiasmado, motivado e pronto para dar o máximo em cada prova, evoluir constantemente e continuar a honrar a confiança da equipa e da minha família.