Alunos da EB 2,3 Salgueiro Maia voltam a ter água quente após semanas de espera

Um encarregado de educação de um aluno da Escola Básica 2,3 Salgueiro Maia, em Fazendas de Almeirim, comunicou ao Jornal O ALMEIRINENSE a persistência de problemas no fornecimento de água quente nos balneários da escola, utilizados após as aulas de Educação Física.

Segundo o relato, de João Paulo Forte, os alunos continuam a ter água fria a sair das torneiras, situação que se arrastou durante várias semanas, apesar de os balneários terem sido alvo de obras prolongadas, concluídas em meados do ano passado. De acordo com o encarregado de educação, a demora na chegada da água quente obrigava os alunos a optar entre esperar, chegando atrasados à aula seguinte, ou abdicar do banho, comprometendo condições básicas de higiene e bem-estar, sobretudo numa altura de temperaturas mais baixas.

O encarregado de educação refere ainda que contactou a direção do Agrupamento de Escolas das Fazendas de Almeirim e o vereador com o pelouro do Desporto, tendo recebido posteriormente uma resposta escrita, que foi partilhada com este jornal.

Na resposta enviada, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim, Mário Figueiredo, explicou que a situação estava relacionada com um problema na bomba de retorno do sistema de água quente dos balneários, o que provocava uma demora significativa no aquecimento da água. Segundo o autarca, a Câmara Municipal não tinha conhecimento prévio da anomalia, tendo tomado conhecimento da situação após a comunicação efetuada.

Uma vez que a obra ainda se encontrava no período de garantia, o Município contactou a empresa responsável na sexta-feira, dia 9 de janeiro. A intervenção técnica teve início na segunda-feira, dia 12, tendo o sistema ficado totalmente operacional ao final da tarde de terça-feira, dia 13, confirmou Mário Figueiredo ao Jornal O ALMEIRINENSE.

Na mesma comunicação, o Município de Almeirim reafirma o seu compromisso em assegurar condições adequadas de higiene, conforto e segurança aos alunos após a prática de Educação Física, sublinhando que situações desta natureza serão acompanhadas com atenção sempre que forem reportadas.