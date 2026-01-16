Bragança regressa após (grave) lesão e com um golo

Onze meses depois da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida num Sporting–Arouca, Daniel Bragança voltou a vestir a camisola da equipa principal dos leões esta sexta-feira, na receção ao Casa Pia.
O jogador natural de Fazendas de Almeirim marcou o terceiro golo do Sporting, regressando aos golos 14 meses depois do último tento pela equipa verde e branca.
Aos 67 minutos, o médio entrou em campo e recebeu, junto à linha lateral, de Gonçalo Inácio, a braçadeira de capitão, num gesto simbólico para com um dos subcapitães da equipa de Alvalade — estatuto que Inácio e Bragança partilham — após mais um calvário superado na carreira.
Um momento que se tornou ainda mais especial aos 79 minutos, quando o próprio Bragança fez o 3-0.
Daniel Bragança tinha regressado à competição no passado dia 4 de janeiro, ao serviço da equipa B do Sporting. Na receção ao Académico de Viseu, cumpriu cerca de meia hora em campo.
