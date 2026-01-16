Shopping cart

Desporto

Campeonato de Sueca do Município de Almeirim arranca com 40 equipas do concelho

Por: Daniel Cepa 16 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Arranca este sábado, dia 17, pelas 9h00, no IVV, em Almeirim, a primeira ronda do Campeonato de Sueca do Município de Almeirim, uma iniciativa que alia competição saudável, convívio e animação.

Já estão inscritas 40 equipas, representando todas as freguesias do concelho, num campeonato que promete ser um verdadeiro ponto de encontro da comunidade.

A iniciativa aposta no envelhecimento ativo e no bem-estar da população sénior, estimulando a memória, o raciocínio e o convívio. Reforça ainda os laços entre freguesias e combate o isolamento social.

Ao longo das várias rondas, o Município de Almeirim espera manter salas cheias e muita animação à volta das cartas.

campeonato de sueca desporto sueca

