Imprimir

A temporada tauromáquica de 2025 fechou com 12 atuações entre Portugal e Espanha e o jovem cavaleiro Luís Pimenta já prepara a nova época. Em declarações ao Jornal O Almeirinense, olha para o futuro com otimismo.

Como correu a última temporada?

Correu de forma muito positiva. Senti-me mais maduro, mais seguro em praça e com maior regularidade nas minhas atuações.

Atuou mais em Espanha do que em Portugal?

Foi uma temporada bastante dividida entre Portugal e Espanha, sendo que, este ano, atuei mais em Portugal.

Pelas críticas, nota-se uma grande evolução?

Sem dúvida que houve uma grande evolução. Agora é continuar a trabalhar dia após dia para melhorar cada vez mais e conseguir alcançar os meus objetivos.

Como surgiram estas oportunidades?

Surgiram através de muito trabalho, mas também pela confiança e amizade de empresários e do meu apoderado, que acreditaram no meu projeto.

Aproveitou algum do trabalho da sua irmã, nomeadamente os cavalos?

De momento, toureio com um cavalo da quadra da minha irmã, um cavalo seguro de saída. O resto da quadra é composta por cavalos novos.

E para 2026, quais são as expectativas?

As expectativas são altas, mas com os pés bem assentes no chão. Quero continuar a crescer, consolidar-me em praças importantes e dar passos seguros na minha carreira.

Já está a preparar a nova temporada?

Sim, a preparação nunca pára. Estou a trabalhar diariamente, tanto físicamente como com os cavalos, para chegar forte ao início da temporada.

Já existem contactos para corridas em 2026?

Graças a Deus já existem alguns contratos para 2026, uns confirmados e outros ainda em andamento.

Quem é o seu empresário?

Em Portugal, é o antigo matador de touros Sérgio dos Santos Parreira (Parrita) e, em Espanha, Santiago Asenjo Zamorano. Ambos acreditam muito em mim e no meu percurso e são fundamentais na gestão da minha carreira.

Quais são as suas referências?

Tenho várias referências, algumas mais antigas e outras mais modernas, tentando sempre retirar aspetos que me ajudem a melhorar o meu tipo de toureio.