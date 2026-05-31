Queima não autorizada provoca incêndio e mobiliza vários meios em Fazendas de Almeirim

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Um incêndio agrícola que deflagrou ao final da tarde deste domingo, 31 de maio, na zona da Rua Moinho de Vento, em Fazendas de Almeirim, obrigou à mobilização de vários meios, incluindo um meio aéreo.

Segundo apurou O Almeirinense, o fogo terá tido origem numa queima não autorizada, que acabou por se descontrolar, consumindo entre 200 e 300 metros quadrados de restolho, sem provocar danos materiais.

No local estiveram 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por três viaturas e um meio aéreo sediado no Aeródromo de Santarém.

Inicialmente foram mobilizados meios de várias corporações da região, entretanto desmobilizados após o controlo da situação. O alerta foi dado pelas 19h10 e o incêndio foi dado como extinto pelas 19h54.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.