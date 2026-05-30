Chapéu de Daniel Bragança eleito golo do mês na Liga (c/vídeo)

O golo de Daniel Bragança, do Sporting, foi eleito o melhor do mês de maio na Liga Portugal Betclic, após votação dos adeptos.
O lance aconteceu na receção ao Vitória SC, na 32.ª jornada, numa jogada coletiva iniciada ainda no meio-campo e construída com seis toques de primeira, quatro dos quais sem a bola cair, antes de terminar no remate que deu o 2-0 aos leões.
Aos 23 minutos, Gonçalo Inácio iniciou a jogada, de cabeça, para Morita, que também de cabeça assistiu Trincão. O avançado abriu em Luís Suárez, que devolveu ao defesa leonino, antes de este lançar Daniel Bragança. Perante o guarda-redes, o médio picou a bola e concluiu com sucesso.
O golo de Bragança foi o mais votado, superando as candidaturas de Trincão, Roni (AFS), Gorby (SC Braga), Fukui (FC Arouca) e Peixinho (Estoril Praia).