Chapéu de Daniel Bragança eleito golo do mês na Liga (c/vídeo)

Por: Daniel Cepa 30 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O golo de Daniel Bragança, do Sporting, foi eleito o melhor do mês de maio na Liga Portugal Betclic, após votação dos adeptos.

O lance aconteceu na receção ao Vitória SC, na 32.ª jornada, numa jogada coletiva iniciada ainda no meio-campo e construída com seis toques de primeira, quatro dos quais sem a bola cair, antes de terminar no remate que deu o 2-0 aos leões.

Aos 23 minutos, Gonçalo Inácio iniciou a jogada, de cabeça, para Morita, que também de cabeça assistiu Trincão. O avançado abriu em Luís Suárez, que devolveu ao defesa leonino, antes de este lançar Daniel Bragança. Perante o guarda-redes, o médio picou a bola e concluiu com sucesso.

O golo de Bragança foi o mais votado, superando as candidaturas de Trincão, Roni (AFS), Gorby (SC Braga), Fukui (FC Arouca) e Peixinho (Estoril Praia).

