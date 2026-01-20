Shopping cart

Desporto

Futalmeirim vence AM Resgais e lidera grupo na Taça do Ribatejo

Por: Inês Ribeiro 20 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Futalmeirim venceu os AM Resgais por 4-2, no passado sábado, dia 17 de janeiro, num encontro do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo, a contar para a Taça do Ribatejo, disputado no Pavilhão Municipal de Vila Nova da Barquinha, em acerto de calendário.

Ao intervalo, o jogo registava equilíbrio entre as duas equipas, mas a formação de Almeirim acabou por se impor na segunda parte, assegurando um resultado que lhe permite assumir a liderança isolada do Grupo B. Com este triunfo, o Futalmeirim reforça a sua posição na luta pelo apuramento para os quartos-de-final da competição.

Os golos da formação almeirinense foram apontados por Thiago Lira, Diogo Soares e Pedro Rodrigues.

