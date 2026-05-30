Fazendense conquista Taça do Ribatejo e alcança a dobradinha

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A Associação Desportiva Fazendense conquistou este sábado, dia 30 de maio, a Taça do Ribatejo, ao derrotar o CCDR Moçarriense por 2-0, na final disputada no Estádio Papa Francisco, em Fátima.

Depois de garantir recentemente o título de campeão da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, a equipa de Fazendas de Almeirim voltou a erguer um troféu, alcançando a dobradinha numa época que ficará marcada entre as mais bem-sucedidas da história do clube.

Rafa inaugurou o marcador na primeira parte, colocando os charnecos em vantagem numa final disputada com grande intensidade e equilíbrio. Na segunda parte, Machacaz dissipou quaisquer dúvidas quanto ao vencedor, ao apontar o segundo golo da partida, confirmando o triunfo por 2-0 e a consequente conquista da Taça do Ribatejo.

A equipa charneca demonstrou mais uma vez a consistência que a acompanhou ao longo da temporada, aliando eficácia ofensiva a uma exibição sólida do ponto de vista defensivo.

No final do encontro, jogadores, equipa técnica, direção e adeptos celebraram mais uma conquista para a formação de Fazendas de Almeirim, num ambiente de grande festa e emoção.

A temporada, porém, ainda reserva mais um desafio. No próximo sábado, dia 6 de junho, Fazendense e Moçarriense voltam a encontrar-se, desta vez na Supertaça, que será disputada em Torres Novas, onde a equipa de Fazendas de Almeirim terão a oportunidade de conquistar o terceiro troféu da época.