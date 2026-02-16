Shopping cart

  Fazendense goleia Pernes e segue para as meias-finais da Taça do Ribatejo
Desporto

Fazendense goleia Pernes e segue para as meias-finais da Taça do Ribatejo

Por: Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A AD Fazendense garantiu no domingo, dia 15 de fevereiro, a presença nas meias-finais da Taça do Ribatejo, ao vencer o AC Pernes por expressivos 5-0, no Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Em jogo a contar para a 2.ª eliminatória da competição, a formação do Fazendense construiu uma vitória clara, sem dar hipóteses ao adversário. João Lopes esteve em destaque ao apontar dois golos, enquanto Rafa, Caldeira e Fradique também inscreveram o nome na lista de marcadores, completando a goleada.

Com este resultado, o conjunto de Fazendas de Almeirim confirma o bom momento da equipa e sonha com a conquista da Taça do Ribatejo.

