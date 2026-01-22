Shopping cart

Marcelo despede-se da Europa lembrando que Portugal “faz Sopa da Pedra até sem ingredientes”

Por: Daniel Cepa 22 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Presidente da República despediu-se esta quarta-feira, dia 21 de janeiro, das instituições europeias com uma metáfora bem portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os portugueses “fazem Sopa da Pedra, às vezes sem ingredientes suficientes”, para explicar a forma como o país constrói pontes e influencia a Europa mesmo com poucos meios.

As declarações foram feitas no Parlamento Europeu, na última visita de Marcelo a uma instituição europeia antes do fim do seu mandato, no dia em que se assinalaram os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

“Porque fazemos pontes impossíveis, fazemos plataformas que outros não fazem, falamos com todos. Fazemos Sopa de Pedra, às vezes sem ingredientes suficientes, fazemos Sopa de Pedra”, disse o Presidente, elogiando a capacidade portuguesa de negociar, convergir e criar soluções mesmo em contextos difíceis.

Marcelo sublinhou ainda o “orgulho” pelo peso de Portugal na Europa, lembrando que o país já teve presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Tribunal de Contas Europeu, um vice-presidente do Banco Central Europeu e atualmente tem a Provedora de Justiça Europeia, Teresa Anjinho, entre outros cargos de relevo.

“É um grande orgulho para o Presidente da República e é um grande trunfo para Portugal”, afirmou, defendendo que estas posições resultam do mérito individual, mas também do prestígio que o país conquistou.

Na mesma intervenção, Marcelo fez um balanço da sua geração, para quem a Europa foi “um sonho de vida” ligado à democracia, à liberdade e à descolonização, e deixou um aviso aos mais novos: “A Europa não é um dado adquirido. Dá um trabalhão enorme construir a Europa e dá um trabalhão enorme refazê-la permanentemente”.

O Presidente lembrou que, apesar das críticas que se fazem à União Europeia, é preciso colocar “na balança” o que os portugueses ganharam com o projeto europeu. “O prato da balança positiva é muito maior, mais pesado”, concluiu.

