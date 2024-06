Presidente da República condecora o CNEMA pela Feira Nacional de Agricultura e Feira do Ribatejo

O Presidente da República condecorou, no dia 13 de junho, o CNEMA como entidade organizadora da Feira Nacional de Agricultura e Feira do Ribatejo com as Insígnias da Ordem do Mérito Empresarial – Classe do Mérito Agrícola.

O chefe de estado português esteve presente pela 2ª vez na FNA 24 com o Primeiro-ministro, Luís Montenegro, com o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, com a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho e do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira. Visitas que refletem a notoriedade do certame e a atenção dos responsáveis governativos à agricultura, sector fundamental na economia portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa declarou que estas presenças em simultâneo se justificam por “ser um ano especial. São 70 anos de Feira do Ribatejo, 60 anos de Feira Nacional de Agricultura e 30 anos de CNEMA”. “A agricultura merece”, referiu.

Já o Primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou a forte presença governativa no evento e afirmou: “aqui estão juntos o ministro da Agricultura e a ministra do Ambiente e Energia”, sectores estratégicos para o país.

O mundo agrícola em discussão na FNA

O debate e a discussão de temas actuais do sector não para. Hoje o evento voltou a contar com um programa repleto. “A Produção e Comercialização da Carne” e “Os Novos Desafios do Setor” foram os assuntos abordados durante a Conferência Pecuária Extensiva de Sequeiro, promovida pelo CNEMA, e que contou com vários especialistas do sector.

Debater as formas para uma melhor cooperação entre a agricultura e o desenvolvimento local foi o intuito do seminário promovido pela CAP e a Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, tendo em conta que a agricultura desempenha um papel fundamental no progresso do território.

A Olivum – Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, colocou na ordem do dia várias perspetivas sobre a sustentabilidade, inovação e sector do azeite em Portugal.

O B-Rural organizou a sessão “A agricultura evoluiu, só você é que não viu” com o objetivo de fazer um balanço de um ano de atividades do B-Rural e formalizar um compromisso de continuidade futura, contando com o apoio de diversas associações representantes da atividade agrícola e florestal.

O projeto Rural On – Agricultura Conectada, promovido pela APPITAD em parceria com o MORE CoLAB promoveram uma sessão de esclarecimentos sobre Agricultura Circular e Digital, durante a qual se apresentaram os projeto “Rural On – Agricultura Conectada”, “Agricultural Decarbonization for a Better Future: Partilha de Boas Práticas entre Portugal e Noruega#”, “BeeLand – Apicultura e Polinização#” e FLoRE – Flora Local para o Restauro Ecológico.”

O Seminário Inovação em Agricultura no âmbito do PRR, organizado pelo COTHN, teve como objetivo a apresentação de Resultados de Projetos I&D+I da Agenda de Investigação e Inovação para a Sustentabilidade da Agricultura, Alimentação e Agroindústria.

Semear o Futuro, uma iniciativa que promove a importância do setor agroalimentar para a economia nacional, foi o tema do seminário promovido pela CAP e Mercadona.- “Os Desafios do Setor Agroalimentar: Exportação, crescimento sustentável, recursos naturais (água, energia)” e a “Sustentabilidade da produção ao consumidor” estiveram em foco.

Debater as “Novas Tecnologias ao Serviço da Agricultura”, nomeadamente as “Ferramentas e tecnologias da Corteva para a gestão sustentável das culturas” e o “Melhoramento de plantas, novas perspetivas!”, foi o objetivo da Corteva com esta ação

Cozinha ao Vivo

O Salão Prazer de Provar é uma das atrações da FNA, nomeadamente o Auditório Provas na Cozinha, cujas ações de Cozinha ao Vivo são um foco permanente de interesse. Durante o dia realce para “70 Anos de Análise Sensorial: Vinhos e Ovos com Mário Louro”, “Malhado de Alcobaça com Edgardo Pacheco” e 70 Anos de Análise Sensorial: Vinhos e Azeites de Trás-os-Montes com Francisco Pavão, Mário Louro e Edgardo Pacheco.

Feira Nacional de Agricultura é uma festa

A animação não faltou na Feira Nacional de Agricultura com várias atividades em destaque como “A Criança e o Cavalo”, ação que contou com a colaboração da GNR, “ a Festa das Universidades Séniores”, uma iniciativa da Rutis”, a “Prova Morfo-Funcional de Aptidão Toureio”, os Treinos de Forcados ou a animação tradicional a cargo do Grupo de Música Daniel Matos (Santarém).