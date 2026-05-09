Região Oeste e Vale do Tejo inaugura representação permanente em Bruxelas

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O Gabinete da Representação Permanente da Região Oeste e Vale do Tejo (OVT), foi inaugurado na sexta-feira, dia 8 de maio, em Bruxelas, num momento considerado histórico para o futuro da nova região, marcando um passo decisivo na aproximação dos territórios às instituições europeias e no reforço da sua capacidade de intervenção junto dos programas comunitários.

A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, e da presidente da CCDR, Teresa Almeida, bem como com a participação dos 34 autarcas das Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo, Oeste e Médio Tejo, que se reuniram em Bruxelas para afirmar a região no contexto europeu.

A criação desta estrutura pretende permitir um acompanhamento mais próximo das políticas europeias, reforçar a defesa dos interesses das populações e potenciar oportunidades de cooperação e financiamento comunitário para os municípios da nova NUT II Oeste e Vale do Tejo.

A agenda institucional incluiu várias reuniões de trabalho, nomeadamente com representantes ligados às políticas de desenvolvimento regional e com a REPER – Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, promovendo um diálogo direto e estratégico sobre o futuro dos territórios.

Para a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, este momento simboliza a visão, união e ambição coletiva dos municípios que integram a nova região. O presidente da CIMLT, João Teixeira Leite, sublinhou a importância da iniciativa, afirmando que “o Oeste e Vale do Tejo tem hoje todas as condições para afirmar‑se como uma das regiões mais dinâmicas, competitivas e inovadoras do país”.

Segundo o responsável, “a união dos territórios, a proximidade à Europa e a capacidade de trabalhar em conjunto serão determinantes para transformar esta região naquela que mais crescerá na próxima década”.

A inauguração do gabinete em Bruxelas reforça a aposta numa presença ativa junto da União Europeia, encarada como um fator essencial para a coesão territorial, o desenvolvimento sustentável e a afirmação estratégica do Oeste e Vale do Tejo.