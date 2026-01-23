ULS Lezíria baixa nível de alerta e deixa de exigir máscara nas unidades de saúde

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) passou, desde o dia 22 de janeiro, do nível 3 para o nível 2 do Plano de Contingência – Módulo de Inverno, refletindo uma diminuição do risco de transmissão de infeções respiratórias.

Com esta atualização, deixa de ser obrigatório o uso de máscara por utentes, acompanhantes e profissionais em todos os espaços de prestação de cuidados de saúde da ULS Lezíria, incluindo o Hospital Distrital de Santarém e as unidades de Cuidados de Saúde Primários.

Apesar do fim da obrigatoriedade, a ULS Lezíria recomenda a utilização de máscara sempre que a pessoa considere poder ser transmissora de vírus, como forma de proteção adicional para outros utentes, profissionais de saúde e para a comunidade em geral.

A instituição sublinha que se mantêm as medidas básicas de prevenção e etiqueta respiratória, nomeadamente cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, usar lenço ou o antebraço, descartar corretamente os lenços, higienizar as mãos com frequência e evitar tocar no rosto.

A ULS Lezíria reforça ainda que, antes de recorrer aos serviços de urgência, os utentes devem contactar o SNS 24 (808 24 24 24) e privilegiar, sempre que possível, os cuidados de saúde primários, como os centros de saúde e o Serviço de Atendimento Complementar.

A instituição agradece a colaboração da população e apela ao sentido de responsabilidade de todos para garantir a segurança na prestação de cuidados de saúde.