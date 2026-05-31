ULS Lezíria recebe reunião nacional de enfermeiros diretores

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A Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebeu no dia 29 de maio a Reunião Nacional de Enfermeiros Diretores, um encontro que reuniu responsáveis de enfermagem de várias instituições de saúde do país.

A sessão de abertura contou com várias intervenções institucionais, com destaque para a enfermeira diretora da ULS Lezíria, Fátima Lopes, que sublinhou a importância da partilha de experiências entre profissionais e do reforço das ligações entre instituições.

Também Rui Miguel Cruz, da Associação dos Enfermeiros Diretores, destacou que estas reuniões permitem discutir desafios comuns e encontrar soluções para a gestão dos serviços de saúde.

Em representação do Município do Cartaxo, a vereadora Maria João Oliveira deu as boas-vindas aos participantes, manifestando a disponibilidade da autarquia para acolher iniciativas deste tipo.

Durante o encontro, foram apresentados vários projetos desenvolvidos na ULS Lezíria, incluindo o “Percurso Urológico Integrado”, a aplicação da metodologia ISBAR na transição segura de cuidados e iniciativas na área da psiquiatria e saúde mental.

O programa incluiu ainda um momento de debate dedicado à gestão de recursos humanos em enfermagem, seguido de um convívio entre participantes e uma atuação de fado.

A reunião terminou com uma visita ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo.