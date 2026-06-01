ULS Lezíria promove seminário dedicado à Reabilitação Respiratória

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promoveu, no passado dia 29 de maio, no Hospital Distrital de Santarém, o seminário “Reabilitação Respiratória – Desafios na Integração de Níveis e Modelos de Cuidados”. O evento, integrado na Iniciativa Nacional de Sensibilização para a Reabilitação Respiratória, reuniu profissionais de diferentes áreas para refletir sobre os desafios da doença respiratória crónica e a importância da integração de cuidados na reabilitação respiratória.

Na abertura da sessão, Fátima Belo Pereira, fisioterapeuta coordenadora, destacou a relevância da reabilitação respiratória na melhoria da qualidade de vida das pessoas e o papel da colaboração entre profissionais na obtenção de melhores resultados em saúde. “Este seminário surge como um espaço de partilha de experiências, conhecimentos e reflexão sobre a importância da articulação entre diferentes níveis e modelos de cuidados”, afirmou.

Sara Räder, diretora do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, salientou que a reabilitação respiratória é uma das áreas com maior evidência científica relativamente ao impacto na qualidade de vida dos doentes, alertando, contudo, para a necessidade de aumentar o acesso a estas respostas. “Esperamos que este seminário sirva para darmos mais um passo em frente”, referiu.

A sessão contou ainda com a participação de Ana Alexandre Calado, diretora clínica para os cuidados de saúde primários, em representação do Conselho de Administração da ULS Lezíria, que destacou o impacto das doenças respiratórias crónicas na população e a importância de respostas integradas entre cuidados de saúde primários e hospitalares. “A reabilitação respiratória é um excelente exemplo de como os melhores resultados em saúde dependem de equipas multidisciplinares fortes, articuladas e centradas nas pessoas”, sublinhou.

Por sua vez, Cristina Reis, técnica superior diretora dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, reforçou a importância do trabalho colaborativo entre profissionais e níveis de cuidados, salientando que a reabilitação respiratória constitui atualmente um pilar essencial na abordagem à doença respiratória.

O programa científico incluiu as intervenções de Ana Filipa Fernandes, médica especialista em Medicina Geral e Familiar na USF D. Sancho I, sobre os desafios da doença respiratória crónica nos cuidados de saúde primários, e de Joana Cruz, docente na Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria e investigadora no CITechCare, que abordou os desafios atuais e as oportunidades futuras da reabilitação respiratória.

A iniciativa reforçou o compromisso da ULS Lezíria com a promoção de cuidados integrados, acessíveis e centrados nas necessidades das pessoas, valorizando a cooperação entre profissionais e a partilha de conhecimento como motores da melhoria contínua dos cuidados de saúde.