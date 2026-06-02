ULS Lezíria lança rastreio auditivo nas escolas para crianças entre os 5 e os 7 anos

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai lançar em outubro um Projeto-Piloto de Rastreio Audiológico Escolar (RAE), uma iniciativa dirigida a crianças entre os 5 e os 7 anos. O projeto, apresentado no âmbito do Dia Mundial da Criança, tem como objetivo identificar precocemente alterações auditivas com impacto no desenvolvimento e no percurso escolar das crianças.

A audição está presente em praticamente todas as atividades realizadas em contexto educativo, desempenhando um papel determinante no desenvolvimento da linguagem, da comunicação e do sucesso escolar.

É o caso da otite média com derrame, uma condição frequente na infância que pode provocar uma diminuição temporária da audição e dificultar a compreensão da fala em sala de aula. “Embora todas as crianças beneficiem do Rastreio Auditivo Neonatal Universal nos primeiros dias de vida, algumas alterações auditivas podem surgir mais tarde ou evoluir de forma discreta”, explicam as audiologistas da ULS Lezíria, Odete Batista, Ana Alves e Tânia Conceição, em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense.

Quando não identificadas a tempo, estas situações podem traduzir-se em dificuldades de atenção, menor compreensão de instruções, atrasos na leitura, na escrita ou na fala e menor participação nas atividades escolares.

O RAE permitirá a deteção precoce destas alterações e o encaminhamento direto para consulta de Audiologia Pediátrica no Serviço de Otorrinolaringologia, possibilitando uma intervenção rápida. Na maioria dos casos, as alterações identificadas têm tratamento simples, sobretudo quando diagnosticadas atempadamente.

O projeto assenta numa articulação entre a ULS Lezíria, as escolas e as famílias. A unidade de saúde disponibilizará uma unidade móvel equipada com duas salas de consulta, as escolas vão apoiar o acompanhamento das crianças e os pais vão participar através do consentimento informado e do seguimento das recomendações clínicas.

“Ouvir bem é aprender melhor. Cuidar da audição é abrir portas ao conhecimento e ao futuro”, conclui a equipa de audiologistas da ULS Lezíria.