Sociedade

Bombeiros encontram idoso que estava desaparecido

Por: Redação 26 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim encontraram o idoso que estava desaparecido, desde a tarde desta segunda-feira.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, os bombeiros encontraram quase por acaso o homem. Os bombeiros circulavam na zona da Azeitada e viram um idoso sozinho perto da estrada. O idoso foi transportado pelos bombeiros para ser avaliada, mas não deve precisar de cuidados médicos.

À tarde, a família deu o alerta que um homem tinha ficado com o carro preso no campo e não sabia ao certo onde estava.


(em atualização)

