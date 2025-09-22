Idoso de 90 anos encontrado com vida após buscas em Santarém

Um homem de 90 anos, residente no concelho de Santarém, foi encontrado com vida na noite de 18 de setembro, depois de ter sido dado como desaparecido durante a tarde. O idoso foi localizado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) num terreno de difícil acesso, a cerca de dois quilómetros da sua casa, caído no interior de um silvado.

O alerta foi dado por um familiar, que notou a ausência prolongada do idoso e comunicou de imediato a situação às autoridades. A GNR mobilizou uma operação de busca que se prolongou até ao período noturno e envolveu militares do Destacamento Territorial de Santarém e o Núcleo de Proteção Ambiental.

Após a sua localização, o idoso foi resgatado pelos militares, assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santarém e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar, de forma a receber acompanhamento médico.

A operação contou ainda com o apoio de cidadãos que, voluntariamente, participaram nas buscas. A GNR agradeceu publicamente essa colaboração e sublinhou que o envolvimento da comunidade foi fundamental para o desfecho positivo da ocorrência.

Em comunicado, a força de segurança recorda que o desaparecimento de idosos é um fenómeno que tem merecido particular atenção, quer ao nível das ações de localização, quer sobretudo na vertente da prevenção. A GNR recomenda que os familiares avaliem se os idosos têm condições físicas e cognitivas para se deslocarem sozinhos, que conheçam as suas rotinas e que incentivem o uso de telemóveis ou de cartões com contactos, para facilitar a comunicação e eventual localização em situações de risco.