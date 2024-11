Localizado idoso desaparecido

O Comando Territorial de Santarém, através dos binómios cinotécnicos e do Posto Territorial de Tomar, ontem, dia 18 de novembro, localizou um idoso de 81 anos que se encontrava desaparecido da sua residência, no concelho de Tomar.

Na sequência de um alerta da família a reportar o desaparecimento de um homem desde o dia 17 de novembro, os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local e iniciaram as diligências policiais necessárias. Foram ainda mobilizados diversos meios da GNR, entre os quais patrulhas apeadas e a cavalo, meios cinotécnicos e uma equipa de Unmanned Aircraft System (UAS), vulgarmente conhecidos como drones, da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS).

Nesta ação policial, os militares da Guarda contaram com a colaboração da Junta de Freguesia de Paialvo, dos Bombeiros Voluntários de Tomar e da Proteção Civil. As equipas percorreram toda a área envolvente, tendo o binómio cinotécnico de Segurança, Intervenção e Busca localizado o idoso com vida e consciente, num terreno de vegetação arbórea, que dista cerca de três quilómetros do local do desaparecimento – a sua residência.

O idoso foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Tomar, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar, para acompanhamento do seu estado de saúde.

Esta ação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Ourém, Ferreira de Zêzere, Fátima, Torres Novas, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS).

A Guarda Nacional Republicana releva o sucesso desta missão, a qual permitiu salvaguardar uma vida humana, destacando a relevância do emprego de diversos meios e valências.