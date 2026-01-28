Condicionamentos no abastecimento de água devido à tempestade

Imprimir

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido à forte tempestade que afetou a região, muitas zonas sem energia elétrica e danificando infraestruturas e equipamentos podem ocorrer perturbações no abastecimento público de água nas próximas horas.



“Neste momento registamos falhas no abastecimento no concelho de Torres Novas em Outeiro Grande, Outeiro Pequeno, Carvalhal do Pombo, zonas abastecidas com água fornecida à AR pela EPAL. No concelho de Coruche não temos abastecimento nos Carapuções, Arriça e Foros da Arriça. Temos reservas de água para várias horas e geradores”, detalha a empresa.

Todavia, se a energia for reposta até ao fim do dia, a Águas do Ribatejo não prevê falhas graves no abastecimento.

As equipas técnicas da AR estão no terreno em articulação com a Proteção Civil, Municípios e E-Redes para garantir a reposição do serviço com a maior brevidade possível. A AR está empenhada em minimizar os impactos deste fenómeno extremo.

A AR tem 140 mil consumidores nos concelhos de Torres Novas, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Coruche, Salvaterra de Magos e Benavente.

Se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).