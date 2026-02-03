ADCR Paço dos Negros joga em casa na meia-final da Taça Fundação Inatel

Imprimir

A equipa da ADCR Paço dos Negros disputa no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, um lugar na final da Taça Fundação Inatel, ao receber os Lobos do Carvalhal nas meias-finais da competição.

O encontro está marcado para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, localizado na Rua do Campo da Bola, e promete atrair numerosos adeptos, num jogo decisivo.

Depois de um percurso consistente ao longo da prova, a formação da casa chega a esta fase com o objetivo claro de garantir a presença na final.

O clube convida familiares, amigos e toda a população a marcar presença e apoiar a equipa neste importante desafio.