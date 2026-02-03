Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Desporto
  • ADCR Paço dos Negros joga em casa na meia-final da Taça Fundação Inatel
Desporto

ADCR Paço dos Negros joga em casa na meia-final da Taça Fundação Inatel

Por: Inês Ribeiro 03 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa da ADCR Paço dos Negros disputa no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, um lugar na final da Taça Fundação Inatel, ao receber os Lobos do Carvalhal nas meias-finais da competição.

O encontro está marcado para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, localizado na Rua do Campo da Bola, e promete atrair numerosos adeptos, num jogo decisivo.

Depois de um percurso consistente ao longo da prova, a formação da casa chega a esta fase com o objetivo claro de garantir a presença na final.

O clube convida familiares, amigos e toda a população a marcar presença e apoiar a equipa neste importante desafio.

Etiquetas Relacionadas:
adcr paço dos negrospaço dos negrostaça inatel

Notícias relacionadas

Desporto

Paço dos Negros garante passagem à fase seguinte do Inatel

BY-Daniel Cepa 2 de Fevereiro, 2026
Desporto

ADCR Paço dos Negros sobe ao pódio no Trail Serra d’Aire

BY-Daniel Cepa 22 de Janeiro, 2026
Desporto

Paço dos Negros apura-se para as meias-finais da Taça do Inatel

BY-Daniel Cepa 19 de Janeiro, 2026
Desporto

Fazendense perde liderança. Paço dos Negros aplica goleada das antigas

BY-Daniel Cepa 12 de Janeiro, 2026
Desporto

ADCR Paço dos Negros vence Fajardense

BY-Inês Ribeiro 5 de Janeiro, 2026
Sociedade

Concerto de janeiras em Paço dos Negros angaria fundos para novo presépio

BY-Daniel Cepa 30 de Dezembro, 2025