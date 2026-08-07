Almeirim recebe caminhada do Discovery Ribatejo na Ribeira de Muge

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Almeirim integra o Discovery Ribatejo, o primeiro festival de caminhadas do Ribatejo, que desafia os participantes a descobrir o território através da natureza, da cultura, do património e das tradições locais. A iniciativa chega ao concelho no dia 19 de setembro, com uma caminhada dedicada à Ribeira de Muge, um dos espaços naturais mais emblemáticos do concelho.

Sob o tema “Ribeira de Muge, um tesouro natural”, a atividade convida os participantes a percorrer paisagens marcadas pelo montado de sobro, pinhal, campos agrícolas, pomares e vinhas, numa experiência que pretende dar a conhecer a riqueza natural de um território moldado pela agricultura e pela presença da água.

A partir do mesmo ponto de encontro, os participantes poderão escolher entre dois percursos circulares, um de nível fácil com cerca de sete quilómetros e outro de nível médio com aproximadamente 11 quilómetros. Os trajetos decorrem maioritariamente por caminhos rurais e estradões de terra, atravessando algumas das paisagens mais características do concelho. O percurso mais longo inclui uma passagem junto à Ribeira de Muge, onde a vegetação ribeirinha proporciona um cenário de grande beleza natural.

Percurso

O Discovery Ribatejo apresenta-se como uma oportunidade para conhecer o Ribatejo de forma diferente, através de percursos que valorizam a natureza, o património, os sabores e os saberes locais. Ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, o festival passará por vários concelhos da região, promovendo experiências autênticas em contacto direto com o território.

Em Almeirim, o programa começa pelas 08h15 com a receção dos participantes e termina às 13h45, após um momento etnográfico acompanhado de degustação de produtos locais. A inscrição inclui caminhada guiada, seguro, acompanhamento por guias especializados, degustação de produtos regionais e uma t-shirt exclusiva oferecida pelo Município de Almeirim.

A organização estabeleceu um limite máximo de 150 participantes. A participação é permitida a maiores de 10 anos e os animais de companhia podem acompanhar os caminhantes, desde que utilizem trela.

As inscrições e informações adicionais estão disponíveis em www.discoveryribatejo.pt.