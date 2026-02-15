Prejuízos do mau tempo em Almeirim já ultrapassam 1 milhão de euros

Imprimir

Os prejuízos provocados pelo mau tempo dos últimos dias no concelho de Almeirim já ultrapassam 1 milhão de euros nas infraestruturas municipais, valor que deverá aumentar à medida que as águas baixem, revelou o presidente da Câmara, Joaquim Catalão, citado pela agência Lusa.

“Estamos a fazer um levantamento dos prejuízos daquilo que é possível apurar porque há muitas zonas que estão submersas, nomeadamente estradas, e que não nos permitem ainda verificar qual é a situação. Nas infraestruturas do município já temos prejuízos superiores a 1 milhão de euros, naquilo que é visível”, afirmou o autarca à Lusa.

Segundo Joaquim Catalão, os danos em explorações agrícolas e propriedades privadas “são volumosos” e ainda não estão contabilizados. O presidente da autarquia adiantou ainda que existem “telhados arrancados e outras situações nas zonas urbanas”, estando equipas municipais no terreno a registar ocorrências e a preparar o dossiê a enviar ao Governo, com vista à obtenção de apoios para a recuperação.

O autarca reconheceu que o município não tem “capacidade financeira” para suportar os custos, sublinhando que será necessário recorrer à ajuda do executivo. Recordou também que os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo subscreveram e enviaram ao Governo um memorando a solicitar a declaração de estado de calamidade para o território.

No plano operacional, Joaquim Catalão referiu à Lusa que “os caudais estabilizaram e a tendência é para descer”, mas o dispositivo mantém-se em alerta, sobretudo na Tapada, que está “rodeada de água” e com ligação assegurada apenas por Santarém, onde as chuvas intensas provocaram o alagamento de estradas municipais.

As cheias continuam a afetar a mobilidade no concelho. A EN114 encontra-se cortada no sentido Almeirim/Santarém, enquanto a EN118 tem circulação alternada junto à Quinta da Alorna, obrigando a desvios mais longos para aceder ao IC10 ou à A13.

A nível nacional, as depressões Kristin, Leonardo e Marta provocaram 16 mortos, centenas de feridos e desalojados, além de avultados danos materiais, segundo dados avançados pela Lusa. O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou medidas de apoio que podem atingir 2,5 mil milhões de euros.

Com Lusa