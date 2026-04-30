João Teixeira Leite assinala seis meses à frente da Câmara Municipal de Santarém

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O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, assinalou esta quarta‑feira seis meses desde o início do atual mandato, sublinhando um período marcado por “trabalho, ambição e transformação” no concelho.

Segundo o autarca, Santarém tem vindo a reforçar a sua dinâmica de crescimento e desenvolvimento, num percurso que considera essencial para o futuro do território. Para assinalar a data, João Teixeira Leite destacou um encontro realizado durante a manhã, que classificou como simbólico do esforço de mobilização de investimento levado a cabo pelo município.

Nesse encontro estiveram presentes 17 investidores, incluindo representantes de grupos com peso relevante na economia nacional, interessados em projetos e oportunidades de investimento no concelho de Santarém. Para o presidente da Câmara, este momento reflete os resultados do trabalho desenvolvido no primeiro semestre do mandato.

“Santarém merece o melhor”, afirmou João Teixeira Leite, reiterando o compromisso do executivo municipal em trabalhar diariamente para construir um futuro sólido e sustentável para o concelho, assente no crescimento económico, na captação de investimento e no desenvolvimento do território.

O autarca garante que o caminho iniciado continuará a ser pautado por uma atuação próxima, estratégica e orientada para o reforço da atratividade de Santarém enquanto território para viver, trabalhar e investir.