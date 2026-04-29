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Política

PS aprova três votos na Assembleia Municipal de Almeirim

Por: Daniel Cepa 29 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Grupo Municipal do Partido Socialista (PS) apresentou três votos na Assembleia Municipal de Almeirim, realizada na noite de terça‑feira, dia 28 de abril, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, relativos ao falecimento de D. Francisco Mascarenhas, à conquista da Taça INATEL pela ADCR Paço dos Negros e à celebração do 1.º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador.

O Voto de Pesar pelo falecimento de D. Francisco Mascarenhas, figura marcante da tauromaquia nacional e profundamente ligada ao concelho de Almeirim, foi aprovado por unanimidade. No texto, o PS destacou o percurso e o legado cultural do homenageado, recordando a distinção com a Medalha de Honra do Concelho, atribuída em 2015.

Também por unanimidade foi aprovado o Voto de Congratulação à Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros, pela conquista da Taça Fundação INATEL Santarém, alcançada no passado dia 25 de abril. O voto enalteceu o trabalho da equipa, do treinador Ivo Custódio, da direção e dos voluntários, sublinhando ainda o simbolismo da vitória no Dia da Liberdade.

Já o Voto de Saudação ao 1.º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador foi aprovado por maioria, registando‑se duas abstenções da coligação PSD/CDS. No documento, o PS reafirmou a importância histórica da data na defesa dos direitos laborais, da justiça social e da dignidade no trabalho, alertando para desafios atuais como a precariedade e eventuais retrocessos no plano legislativo.

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